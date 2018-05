Governo e caminhoneiros chegam a acordo, e promessa é de normalidade no transporte público

Após oito dias de sufoco com o transporte público operando na reserva devido à falta de combustível causada pela greve dos caminhoneiros, o Rio amanhece hoje com a promessa de que o serviço funcionará normalmente nesta terça-feira. A expectativa é a de que, com o acordo firmado entre os caminhoneiros e o governo, toda a frota de ônibus voltará às ruas já pela manhã.

Ontem, os cariocas tiveram um dia menos caótico do que os anteriores. Ainda assim, os cariocas que dependeram das linhas de BRT (Transcarioca, Transoeste e Transolímpica) para chegar ao trabalho sofreram. O sistema operou com apenas 35% da capacidade. Entre as linhas intermunicipais, a maior parte circulou somente com 20% da frota. No Terminal Américo Fontenelle, atrás da Central do Brasil, a procura pelos ônibus intermunicipais foi baixíssima. O consolo foi encontrar o trânsito livre após tanto tempo de espera, já que as ruas da cidade estavam mais vazias, com as escolas municipais, universidades públicas e particulares sem aulas.

A doméstica Ana Paula Melo chegou mais de quatro horas atrasada ao trabalho. Ao telefone, dava explicações à patroa

Moradora de Magé, a empregada doméstica Ana Paula Agostinho de Melo se surpreendeu com a ausência de ônibus para se deslocar até a Central do Brasil, às 4h. Para realizar o trajeto, encarou três baldeações de trem até o Centro do Rio. Depois, ainda embarcou mais um ônibus até o bairro de Itaipu, na cidade de Niterói. “O ônibus que faz a linha Magé-Central simplesmente sumiu da rua. Optei pelo trem, mas tive que fazer três baldeações até chegar na Central, que é só a primeira parte do meu trajeto. No fim das contas, levei quatro horas a mais para chegar. Não temos o que fazer. É um absurdo, mas só nos resta aguardar”, afirmou Ana, enquanto explicava à patroa, pelo telefone, o motivo de seu atraso.

A Praça XV continuava vazia por volta das 11h

Morador de São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, o fiscal José Mariano Silva classificou a situação de ontem como “tranquila”, em comparação com o que passou no fim de semana. No sábado, diante da falta de ônibus nas ruas, foi obrigado a fazer quatro baldeações e demorou duas horas e meia a mais para chegar ao trabalho. “Em 18 anos como rodoviário, nunca tinha visto uma situação tão ruim. No sábado, peguei quatro ônibus e uma van para conseguir chegar ao trabalho. Mas, aos poucos, a situação está se normalizando”.

Sensação semelhante foi experimentada pela assistente social Natália Guimarães, que vem de São Gonçalo, diariamente, para trabalhar no Centro do Rio: “O ônibus que eu pego sempre cheio, hoje, está vazio. Quem pode não está nem saindo de casa. As ruas estão mais vazias que o normal”.

Com baixa procura, oferta reduzida de intermunicipais foi suficiente

Se na Central do Brasil havia menos movimento nas proximidades do terminal rodoviário, na Praça XV o clima era de total tranquilidade, como não se vê nem nos feriados. A concessionária CCR Barcas aumentou o intervalo das viagens realizadas fora do horário de rush na linha Praça XV-Araribóia (a principal entre Rio e Niterói), que passou de 20 para 30 minutos. A medida contingencial tomada para minimizar o impacto do desabastecimento de combustível no transporte aquaviário afetou também os trajetos Praça XV-Charitas, Praça XV-Paquetá e Praça XV-Cocotá, que tiveram viagens canceladas. A previsão é que hoje o serviço seja completamente normalizado, em todas as linhas.

Vans também na reserva

Na reserva de combustível, motoristas de vans intermunicipais que fazem o trajeto Venda das Pedras (Itaboraí)-Central contaram que os postos da região têm sido alvo de disputa entre os topiqueiros e as empresas de ônibus.

Robson Timótio disse que houve disputa por combustível em Itaboraí

“Alguns motoristas de vans conseguiram abastecer no posto ao lado do Carrefour, na BR 101, pela manhã. Mas a empresa de ônibus 1001 impediu que a gente continuasse abastecendo lá. Acabaram com o combustível. No nosso grupo de WhatsApp, trocamos informações sobre os postos que têm combustível disponível, mas tá impossível conseguir”, afirmou o motorista Robson Timótio.

Outro motorista de van intermunicipal contou que só conseguiu trabalhar durante os oito dias da greve porque armazenou, em casa, 800 litros de combustível — 16 galões de 50 litros cada. Hoje, já não terá mais nenhuma gota do estoque: “Só a metade das vans está rodando”, constatou ele, que pediu para não ser identificado.

Sete dias para normalizar

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado do Rio de Janeiro (Sindestado), será preciso de cinco a sete dias para que todos os postos do estado sejam abastecidos.