Unidades de ensino federal no Rio suspendem aulas até final de semana

As universidades federais do Rio, além do Colégio Pedro II e a escola técnica federal, decidiram suspender as atividades letivas (graduação, pós-graduação e educação básica) em todos os seus campi até o próximo domingo (3).

A decisão foi tomada devido aos desdobramentos da greve dos caminhoneiros e seus impactos no cenário nacional, que afetam o abastecimento de combustível e provoca problemas na locomoção e segurança dos estudantes, servidores e demais trabalhadores. Em nota, a Reitoria e a Diretoria das instituições reafirmam a importância da Petrobras como empresa comprometida com o interesse público e voltada para o desenvolvimento socioeconômico do país e o compromisso das instituições com os fundamentos do Estado democrático.

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Colégio Pedro II, Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) estão com as atividades suspensas.

Os serviços essenciais administrativos, concursos públicos e de atendimento à população, em especial, hospitalares, serão mantidos, de acordo com o planejamento organizado por cada instituição.

Até o final da semana haverá uma reavaliação do cenário e há uma orientação para estudantes e servidores para ficarem atentos a comunicados publicados nas páginas oficiais das instituições.