Em São Gonçalo, no Rio, aulas ficarão suspensas na terça-feira

A segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, anunciou hoje (28) a suspensão das atividades escolares de amanhã (29). A medida acompanha outras cidades da região metropolitana, como Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Niterói.

"Em razão da crise instalada no país devido ao desabastecimento de alimentos e combustíveis e seu impacto direto na modalidade urbana, na segurança pública, e no funcionamento adequado das instituições, resolvemos suspender, nesta próxima terça-feira, 29/05, as atividades escolares", diz o comunicado da prefeitura.

Segundo a administração municipal, na terça-feira será feita uma nova avaliação no fim do dia, para definir se a medida será mantida ao longo da semana.

No ensino superior, todas as universidades federais do estado do Rio também anunciaram suspensão de aulas para esta segunda, assim como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Já as escolas estaduais do Rio estão funcionando normalmente. Também decidiram manter as atividades as redes municipais de Duque de Caxias e de São João de Meriti.