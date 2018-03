Shopping em Botafogo fecha após tiroteio

O Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, ficou de portas fechadas por conta de tiroteio no local. De acordo com relatos de testemunhas, tiros foram disparados dentro do estabelecimento por volta das 20h.

Houve correria dentro do shopping. Segundo informações, uma tentativa de assalto causou o tiroteio e, por conseguinte, o tumulto. Pessoas que estavam no local ficaram muito assustadas.

Uma faixa da via teve de ser interditada

De acordo com o Centro de Operações (COR), lojistas e consumidores foram liberados pela saída da rua Professor Alfredo Gomes. Uma faixa teve de ser ocupada por policiais militares por causa da ocorrência. Segundo apurado, ninguém ficou ferido.