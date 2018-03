A Prefeitura do Rio, em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), entrou em campo para vacinar a população-alvo contra a febre amarela nos estádios, durante os jogos da final da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Neste domingo (25), a campanha "Saúde em Campo" terá dois pontos de vacinação que serão montados, um para cada torcida, disponibilizando 4 mil doses da vacina. Além dos torcedores, os funcionários e outros profissionais que atuarão no Maracanã também serão vacinados. Vídeos educativos também estão sendo produzidos com o tema da campanha, que pergunta: "E você, já vacinou? Só falta você!".

Antes do clássico começar, duas faixas serão estendidas no campo para lembrar a população-alvo que é preciso procurar uma das 232 unidades municipais que oferecem a vacina e, assim, receber o imunizante. No intervalo do clássico, um vídeo da campanha será exibido nos telões do Maracanã, para reforçar as orientações de saúde.

Final da Taça Rio terá campanha de vacinação contra a febre amarela

Os dois pontos de vacinação estarão localizados no interior do estádio, no setor norte (posto 53) para os torcedores do Botafogo e no setor sul (posto 23) para os tricolores. Os locais funcionarão das 14h às 16h. A vacinação será disponibilizada para os torcedores que estão dentro do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde, que serão rigorosamente seguidos pelas equipes técnicas.

A vacina da febre amarela tem contraindicações importantes para bebês até oito meses e pessoas que tenham quadro de imunodeficiência por doença ou tratamento. Mulheres que estejam amamentando crianças menores de seis meses devem buscar orientação com seu médico ou o pediatra do bebê.

Também há restrições para idosos, gestantes e pessoas com alergia grave ao ovo. Por isso, em regiões sem a presença do vírus em circulação, como a cidade do Rio atualmente, a vacina não é indicada para essas pessoas. Para que sejam vacinados nas condições epidemiológicas atuais da cidade, é então imprescindível a apresentação de atestado médico por escrito. Caso haja alteração nas condições epidemiológicas do município, essa recomendação poderá ser revista com base nos devidos critérios técnicos.

A vacina da febre amarela é ofertada nas 232 unidades de Atenção Primária do município e é a melhor medida de prevenção contra a doença. Embora na cidade do Rio de Janeiro não haja casos da doença, nem em macacos e nem em seres humanos, o vírus está presente em municípios vizinhos e, nesta época do ano, a ocorrência da doença costuma ser mais constante.

Este ano, 1.288.899 doses da vacina foram aplicadas no município do Rio. Somando-se à população imunizada nos anos anteriores, já são 4.3401.562 pessoas protegidas contra a doença, o que dá uma cobertura de 80,4% da população alvo da vacina – pessoas de nove meses a 59 anos de idade. A dose usada na campanha continua sendo a fracionada.

O macaco não tem culpa

Equipes da Vigilância Sanitária também estarão no estádio, informando a população sobre o risco da chacina de macacos que está acontecendo no município, por desconhecimento da população em achar que o animal transmite o vírus da febre amarela. Somente neste ano 186 macacos foram encontrados mortos no município, sendo 42% vítimas de agressão humana.

Os técnicos irão distribuir material gráfico, informando que o macaco é o sentinela que avisa sobre a chegada do vírus à cidade. Sem macaco, o bloqueio da entrada do vírus fica difícil de ser feito. A campanha também tem como objetivo conscientizar a população carioca sobre o perigo que a cidade corre se a matança de macacos e micos continuar.