PSOL realiza ato em defesa da memória de Marielle em frente ao TJRJ

Nesta quinta-feira (22), às 16h, o Setorial Jurídico do PSOL-RJ, fará uma manifestação em frente ao Fórum Central (TJRJ), em repúdio às diversas mentiras e acusações falsas espalhadas sobre a vereadora executada no dia 14 de março, Marielle Franco.

O ato lembra as acusações feitas pela Desembargadora Marília Castro Neves. O ministro João Otávio de Noronha, corregedor Nacional de Justiça, já determinou a abertura de procedimento para investigar as declarações da desembargadora. A magistrada acusou Marielle de estar "engajada com bandidos", ter sido "eleita pelo Comando Vermelho" e ter descumprido "’compromissos’ assumidos com seus apoiadores".

Onda de indignação no Brasil desencadeou uma guerra na internet entre seus defensores e quem tenta destruir sua imagem

