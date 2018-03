Falha da Light dá susto em autoridades em evento do setor de energia no Rio

As autoridades presentes no evento "Agenda Setorial 2018 - Reforma Setorial e Perspectivas", que está sendo realizado no Rio de Janeiro, levaram um susto durante o painel da manhã desta quinta-feira (22). A luz se apagou no evento, voltando logo em seguida, um dia após o sistema ter sofrido um colapso que deixou alguns Estados do Norte e Nordeste sem energia elétrica por mais de cinco horas na quarta-feira.

O "apaguinho" ocorreu enquanto o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, concedia entrevista à imprensa depois de sua apresentação no evento. Ele não comentou o ocorrido, limitando-se a expressar um pequeno susto, mas se mostrou tranquilo quando a luz voltou.

Já o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Barata, explicou que na mesma hora que viu as luzes se apagarem entrou em contato com a sede do órgão, que explicou que foi uma falha local, da distribuidora Light.

"Já foi identificado, foi um problema da Light, mas claro que levei um susto", admitiu Barata, que passou boa parte do evento tentando explicar o apagão de quarta.