Um mês após intervenção, 'JB' pergunta se Rio já nota alguma diferença

Um mês após a intervenção federal no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (16), o JB foi às ruas para questionar se as pessoas da cidade já sentem alguma diferença na segurança pública. Os entrevistados apontam suas percepções e avaliações sobre a medida.

Enquete no JORNAL DO BRASIL Online, com a pergunta Você já sentiu alguma diferença na segurança, um mês após a intervenção federal no Rio?, mostra que 14% acham que já há diferença; e 85% respondeu que Não. A intervenção federal na segurança do Rio determinada por um decreto do presidente MIchel Temer no dia 16 de fevereiro.

Confira o vídeo com as entrevistas: