Sete dicas para aproveitar no Rio de Janeiro esta semana

O suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo, selecionou dicas de lazer para que estará no Rio de Janeiro nos próximos dias. Confira abaixo.

MÚSICA

Com artistas de diferentes gerações e estilos musicais, o projeto Feminino chega neste sábado (17) à área externa do Centro Cultural Banco do Brasil, com um show que vai reunir Elza Soares e Pitty. No domingo (18), será a vez de Xênia França dividir o palco com Assucena Assucena e Raquel Virgínia, vocalistas do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. "É muito sério esse momento. Festival feito por mulheres, a história é outra. A visão delas é diferente e por isso se torna tão importante. Dizem por aí que muita coisa mudou. Será que acreditamos? É melhor continuar atenta e gritando. No meu show, vou gritar ao lado da Pitty", diz Elza. "Fiquei muito feliz com o convite para participar do show da Elza. Quando tive a inspiração de mandar a música ‘Na Pele’ para ela, não imaginava que teria tantas alegrias", comenta Pitty. Na abertura, DJs comandam a pista. Os shows ocorrem às 18h30. CCBB. R. Primeiro de Março, 66, Centro, (21) 3808-2020. Sáb. (17) e dom. (18), 17h R$ 20.

BARES

A tradição de celebrar o St. Patrick’s Day (ou Dia de São Patrício) bebendo cerveja já há alguns anos conquistou os cariocas. Mais uma vez, o padroeiro da Irlanda inspirou os bares da cidade a criar programação temática. No boteco Os Imortais, o chope Antuérpia ganhou versões verdes, com opções de Pilsen (R$ 10) e IPA (R$ 15), em copos de 400 ml. Para petiscar, a sugestão é uma releitura do ‘Colcannon’ (R$ 10), prato típico irlandês à base de purê de batata. No sábado (17), a programação também terá brincadeiras e DJ. Quem for vestido a caráter (ou seja, de verde) ganha um chope Pilsen. R. Ronald de Carvalho, 147, Copacabana (21) 3563-8959. Sáb. (17), 15h/2h; dom. (18), 15h/0h.

CINEMA

Em cartaz no Instituto Moreira Salles, o Ciclo Kenji Mizoguchi é a maior retrospectiva do cineasta e roteirista japonês realizada nos últimos 30 anos. Conhecido pelos longos planos-sequência, Mizoguchi (1898-1956) frequentemente aborda em seus filmes a condição feminina a partir das relações de poder e os conflitos de classe social. Entre os destaques da programação, está o longa ‘Os Amantes Crucificados’, que será exibido no sábado (17), às 18h. IMS. R. Marquês de São Vicente, 476, Gávea (21) 3284-7400. Sáb. (17), 14h, 16h, 18h e 20h; dom. (18), 14h, 18h e 19h30. R$ 4. Até 21/3. Confira a programação no site: bit ly/ciclokenji

BALADA

Sede de diversos eventos da Pequena Central, produtora de Marco Nanini e Fernando Libonati, o Reduto agora também abre ao público, às sextas e aos sábados à noite. Formado por dois belos casarões e uma área aberta, o espaço conta com drinques e comidinhas da Pequena Cozinha, pista de dança e lojinha de camisetas do ateliê Naked Neuras, entre outras atrações. No sábado (17), a pista fica a cargo do DJ residente Diogo Reis e do convidado Ícaro Santos (Casa Nuvem). R. Conde de Irajá, 98, Botafogo, (21) 3797-0100. Sáb. e dom., 19h/0h. Grátis.

CRIANÇAS

Para celebrar seus 15 anos, a Cia Teatral Milongas apresenta o espetáculo Pelos 4 Cantos do Mundo. Na história, a menina Aisha (representada por uma boneca em tamanho natural) é uma refugiada síria que, ao se perder do pai em meio à guerra, resolve percorrer o mundo na esperança de reencontrá-lo. Passando por Itália, Congo e Coreia do Norte antes de chegar ao Brasil, ela vivencia as surpresas que a diversidade cultural proporciona. A direção é de Breno Sanches, que também integra o elenco ao lado de Hugo Souza e Roberto Rodrigues. 70 min. Livre. Teatro Ipanema (193 lug.). R. Prudente de Morais, 824, Ipanema, (21) 2267-3750. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 15/4.

EXPOSIÇÕES

Conhecido por seus trabalhos provocadores, Nelson Leirner inaugura neste sábado (17) a exposição A Nova Revolução Industrial. Com curadoria de Lilia Schwarcz, a mostra reúne nove tapeçarias feitas manualmente por artesãos, reproduzindo os projetos do artista. A nova Revolução Industrial da qual Leirner trata é uma volta no tempo, quando o mundo não tinha sido dominado pelas máquinas ou pela tecnologia computadorizada. Nas obras, ele também brinca com a geopolítica do mundo, em homenagem ao italiano Alighiero Boetti e sua série ‘Maps Of The World’. Silvia Cintra + Box 4. R. das Acácias, 104, Gávea (21) 2521-0426. 10h/19h (sáb., 12h/18h; fecha dom.). Até 21/4.

TEATRO

Primeiro espetáculo dirigido por Bianca Byington, Um Dia Como os Outros, de Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri, está de volta sete anos depois da primeira montagem. No elenco, estão Analu Prestes, Flavio Pardal, Leandro Castilho, Marcio Vito (que reveza com Alexandre Dantas), Silvia Buarque e a própria Bianca, que comemora 40 anos de carreira. Na comédia, durante uma festa vêm à tona concessões, mal-entendidos, rancores, mágoas e diversas questões não ditas de uma família de classe média. 75 min. 12 anos. Espaço Cultural Municipal Sergio Porto (120 lug.). R. Humaitá, 163, Humaitá (21) 2535-3846. 2ª, sábado, 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 2/4.

Fonte: Estadão Conteúdo