Em depoimento, assessora disse não ter visto assassinos de Marielle

A assessora de Marielle afirmou à Polícia Civil não ter percebido que o veículo em que estavam era seguido e não ter visto nenhum carro nem moto perto. O conteúdo do depoimento foi divulgado na sexta-feira (16), pela TV Globo. Cerca de dez dias antes do crime, segundo a emissora, uma funcionária de Marielle foi abordada de forma ameaçadora em um ponto de ônibus por um desconhecido. Em tom de ameaça, ele perguntou se a funcionária trabalhava com a vereadora. A mulher, que trabalhava administrativamente, estranhou. A assessora que estava com Marielle na hora do crime, porém, disse que a vereadora nunca havia relatado qualquer ameaça.

Segundo o depoimento, a assessora disse que Marielle costumava ficar no banco da frente, ao lado do motorista, mas naquela noite preferiu ir atrás para falar com a funcionária. Queriam escolher fotos do evento que haviam acabado de ir.

Parentes de Marielle poderão ter segurança profissional pelo menos até o fim da investigação

Assim que o veículo entrou na Avenida João Paulo I, a assessora, que disse estar distraída ao celular, ouviu os tiros, que pareciam vir de trás, na diagonal. Segundos antes, a vereadora havia dito "ué?", em tom de dúvida. No momento dos disparos, o motorista disse "ai". A sobrevivente se abaixou para tentar se proteger e Marielle, que usava cinto de segurança, tombou sobre ela. O carro, que trafegava devagar, seguiu desgovernado até que a própria assessora conseguiu se esticar e acionar o freio de mão.

Na noite de sexta, a assessora publicou nas redes sociais uma homenagem à vereadora: "Estou viva. Mas a alma oca. A carne, ainda trêmula, não suporta a dor que serpenteia por dentro, num looping sem fim. Minha amiga, na tentativa de calarem a sua voz, a ampliaram ensurdecedoramente, em milhares de bocas. Para sempre. #MarielleVive", escreveu. Ela está escondida e sob proteção. O Psol teme por sua segurança.

Família

Os parentes de Marielle poderão ter segurança profissional pelo menos até o fim da investigação. "A assessoria dela (Marielle) está vendo isso", disse ao jornal O Estado de S. Paulo na sexta a irmã da vereadora, a professora de Inglês Anielle, de 33 anos. "Acredito que vamos ter, mas não fomos ainda comunicadas oficialmente."

Ela conta que a família não está se sentindo ameaçada. "Porque não temos resposta de nada ainda; até para saber se devemos ou não ficar com medo."

Do Estadão Conteúdo

>> As últimas palavras de Marielle Franco

>> Jungmann diz que munição que matou Marielle foi roubada da PF na Paraíba

>> 'Respeitem a nossa dor', pede irmã de Marielle Franco em rede social

>> PSOL homenageia vereadora Marielle Franco em ato no centro do Rio