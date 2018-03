Bebê e dois adultos morrem atingidos por balas no Complexo do Alemão, no Rio

Um menino de 1 ano e dois adultos (uma mulher e um homem) de 58 anos morreram atingidos por balas perdidas na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, por volta das 21h desta sexta-feira (16). Um suspeito também morreu, de acordo com informações da Polícia Militar.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas outro suspeito de iniciar um confronto entre criminosos e policiais militares.

A Polícia Militar apontou que quatro homens armados com fuzis trafegavam pela avenida Itaoca, uma das principais da favela, em um Jeep Renegade branco quando teriam avistado uma viatura com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha parada numa esquina. Eles teriam começado a atirar em direção aos policiais e houve revide. O grupo então teria fugido e a PM iniciado a perseguição, durante a qual o tiroteio continuou.

A criança e os dois adultos foram levados a UPA e depois transferidas a hospital, mas morreram

Seis pessoas foram atingidas por balas perdidas: a criança de 1 ano, identificada como Benjamin Novaes e baleada na cabeça quando estava em um carrinho de bebê; sua mãe, Paloma Maria Novaes, de 29 anos, ferida de raspão na barriga e em um braço; Maria Lúcia da Costa, de 58 anos; José Roberto da Silva, da mesma idade; Daniel Elias Amaral de Carvalho, de 26 anos, atingido na barriga; e um menino de 8 anos cujo nome não foi divulgado até a manhã deste sábado (17).

A criança e os dois adultos de 58 anos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da comunidade e depois transferidas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha (zona norte), mas morreram. Carvalho também foi socorrido nessa unidade de saúde, onde se submeteu a cirurgia. Todos os feridos receberam atendimento médico e não correm risco de morte.

Familiares de Benjamin contaram ao jornal Extra que Paloma ia com o filho buscar um vestido para uma festa que seria realizada neste sábado e parou para comprar algodão doce para Benjamin quando ele foi baleado.

Dois dos supostos atiradores também foram baleados. Um deles, cujo apelido é Carão, morreu no local. O segundo ferido foi preso e recebeu atendimento médico. Os outros dois conseguiram fugir.

O veículo e um fuzil usados pelos criminosos foram apreendidos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio.

