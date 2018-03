“Todos os sinais eram de execução”, diz testemunha que viu cena do crime contra Marielle Franco

De acordo com um jovem que chegou ao local do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) instantes após o fato, todas as características do crime levam a crer que foi uma execução. “Todas as pessoas que estavam no local falaram em execução, nada foi levado. Não sou perito, mas todos os sinais de violência me levam a acreditar nisso”, afirmou o estudante, que voltava para casa e preferiu não ser identificado. Ainda de acordo com o que ele ouviu de outras testemunhas no local, o crime teria sido cometido por mais de um atirador.

“Quando cheguei no local vi um carro estraçalhado, muito sangue e uma moça em estado de choque. Naquele momento tinha cerca de meia dúzia de pessoas ao redor. Parei para prestar assistência, mas ainda não sabia o que tinha acontecido. Na hora achei que fosse uma batida de carro, só então eu vi que eram tiros”, afirmou.

Ele também disse que a assessora tentou parar o carro após o motorista ter sido atingido. “Ela disse que se atirou ao volante pois o motorista já tinha sido morto no atentado.”

Estudante viu carro de Marielle instantes depois do crime

>> Polícia suspeita que Marielle Franco tenha sido executada

>> Corpo da vereadora Marielle Franco será velado na Câmara Municipal do Rio

>> Imprensa estrangeira repercute morte de Marielle

>> Lula: governo do Rio e Forças devem prestar contas

Inicialmente, ele achou que a única vítima era o motorista do veículo. “Vi uma pessoa morta na frente, o motorista. Achei que fossem só essas duas pessoas, um casal, pois tinha uma moça viva. Depois fiquei sabendo que ela era a assessora da vereadora, a Fernanda. Mas na hora pensei que era só um casal e que o marido tinha morrido.”

O estudante também especulou a direção para a qual o carro dos bandidos teria seguido. “Imagino que eles não tenham ido pela Rua Estácio de Sá, já que tinha viatura policial antes do local do crime e não tinham muitas depois."

Deputado Flavio Serafini comenta sobre morte da vereadora

“Foi uma violência covarde, com todas as características de suma execução. Por isso é ainda mais importante que esse crime seja investigado”, afirmou o deputado estadual Flavio Serafini (Psol) sobre o assassinato da companheira de partido.

“A posição do Psol é de cobrar que os responsáveis sejam punidos. A Marielle tinha um histórico de liderança de militâncias sociais, era uma mulher de muita força, de origem pobre, que construiu uma trajetória de luta. O sentimento é de muita tristeza e indignação”, disse o deputado, emocionado.

* do projeto de estágio do JB