Interventor diz que acompanha investigação junto com Secretaria de Segurança

O Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro divulgou nota nesta quinta-feira (15) sobre o assassinato da vereadora do Psol, Marielle Franco. O interventor, general Braga Netto, repudiou "ações criminosas como a que culminou na morte da vereadora" e do motorista Anderson Pedro Gomes. Ainda segundo a nota, "ele se solidariza com as famílias e amigos", e "acompanha o caso em contato permanente com o Secretário de Estado de Segurança."

O presidente Michel Temer convocou na manhã desta quinta-feira, 15, uma reunião para discutir a questão da segurança no Rio de Janeiro, após o assassinato da vereadora, de 38 anos, ocorrido na quarta-feira, 14, na capital fluminense.

A reunião, marcada que começou às 9h45, foi incluída na agenda presidencial de última hora, pois não estava prevista na agenda divulgada na quarta. Participam da reunião, no Palácio do Planalto, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República; Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República; Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, secretário executivo do ministério extraordinário da Segurança Pública.

Em sua conta pessoal na rede de microblog Twitter, Temer lamentou a morte de Marielle e disse que o crime não ficará impune. "Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime."

E continuou: "Pedi ao ministro Raul Jungmann para colocar a Policia Federal à disposição para auxiliar o interventor do Estado do Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, na investigação. Esse crime não ficará impune".