Corpo de Marielle é sepultado no Rio

O corpo da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, morta na noite de quarta-feira, 14, no centro do Rio, foi enterrado às 17h40 desta quinta-feira, 15, no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona norte.

A cerimônia, presenciada por centenas de pessoas, ocorreu sob forte comoção. O enterro foi acompanhado por líderes de movimentos sociais e políticos como a deputada federal Benedita da Silva (PT), o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felippe (MDB), e do líder do movimento dos sem-teto em São Paulo e pré-candidato a presidente da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, além de vários outros correligionários de Marielle.

No cemitério, um religioso comandou uma oração e fez um sermão antes do sepultamento, que a imprensa acompanhou de longe, a pedido dos familiares da vereadora.

Fonte: Estadão conteúdo