Crivella repudia excessos cometidos durante operação na Vila Kennedy

A Prefeitura do Rio realizou nesta sexta-feira operação de ordenamento urbano na Praça da Vila Kennedy, a pedido da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Além de outras irregularidades no local, havia denúncias de atividades criminosas, tais como venda de drogas e de carga roubada.

O prefeito Marcelo Crivella constatou, contudo, que na operação houve uso desproporcional da força, atingindo também trabalhadores. "O prefeito repudia esse tipo de comportamento. Ele determinou o afastamento imediato dos funcionários envolvidos e o cadastramento dos comerciantes para imediata realocação", disse em nota a prefeitura.