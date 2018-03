Comandante do Exército diz que sociedade carioca perceberá ações em breve

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, disse hoje (5) que os cariocas perceberão as ações da intervenção federal em breve. O general usou sua conta no Twitter para comentar a reunião que teve durante a manhã com o interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, e o secretário estadual de segurança pública nomeado após a intervenção, general Richard Nunes.

"Após reunião com o general Braga Netto, reforço a minha convicção de que o planejamento e as ações em andamento breve serão percebidas pela sociedade carioca. Vamos nos unir, para que esta janela de oportunidade permita a recuperação da capacidade operacional da segurança pública do Rio de Janeiro", disse, em uma primeira mensagem.

General Eduardo Villas Bôas afirmou compreender "a ansiedade de todos os que vivem a insegurança pública no Rio de Janeiro"

Cerca de quatro horas depois, o general publicou uma nova mensagem, em que afirmou compreender "a ansiedade de todos os que vivem a insegurança pública no Rio de Janeiro".

"Não faremos promessas que não poderemos cumprir. Oferecemos muita dedicação e trabalho, e esperamos a cooperação dos diversos atores nesta pesada missão", disse ele, que usou a hashtag #SomosTodosRJ nas duas postagens.

Também participaram da reunião o chefe do Centro de Inteligência do Exército, General Ubiratan Poty, o chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia (CMA), General Polsin, e o Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx), General Rêgo Barros.