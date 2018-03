Boato de assalto fecha Quinta da Boa Vista e Museu Nacional

Funcionários do Museu Nacional foram impedidos de entrar e sair do Parque da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde fica a instituição bicentenária, porque todas as entradas foram fechadas sob a alegação de que "não havia guardas em número suficiente para manter os portões abertos".

Não houve aviso prévio. A decisão pegou todo mundo de surpresa na volta do almoço, por volta das 13 horas. Muitos tiveram que passar com o carro por cima da calçada para conseguir entrar ou sair do museu. Outros tiveram que pegar um caminho desconhecido, por dentro do Jardim Zoológico, para alcançar a saída. Visitantes foram barrados.

"Não é a primeira vez que isso acontece", disse um funcionário da instituição. "Ficamos impedidos de entrar e sair do museu, nos causando um enorme transtorno."

Em nota, a Fundação Parques e Jardins, da prefeitura, que é responsável pela administração do parque, informou que "os acessos à Quinta da Boa Vista foram fechados temporariamente por medida de segurança em função da identificação de veículos suspeitos circulando no local. No entanto, não houve nenhuma ocorrência de assalto. Logo que a situação foi considerada normalizada, os acessos foram liberados e o parque voltou a funcionar normalmente".

A fundação informou ainda que, para evitar novos transtornos, "será realizada uma reunião, na próxima semana, entre a gestão do parque e a Guarda Municipal, no sentido de ampliar a segurança do local".

Fonte: Estadão conteúdo