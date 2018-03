A violência que sobe os preços e chega à economia 

Além de famílias enlutadas pelas mortes e feridos pela onda de violência, o descontrole da criminalidade no Rio de Janeiro atingiu em cheio a economia carioca. Pressionada pela recessão que elevou, em três anos, o número de desempregados em todo o Estado, de 494 mil para 1,2 milhão de trabalhadores, a cidade, que tem a maior taxa de desemprego do país e concentra mais de 70% dos empregos do estado, viu centenas de lojas comerciais cerrarem as portas. Hotéis construídos para a Copa do Mundo e as Olimpíadas suspenderam as atividades.

Todos os segmentos penam com a violência, que gera uma infl ação pouco percebida no bolso do cidadão e afasta novas oportunidades de oferta de emprego. A região do Grande Rio concentra 78% dos roubos de cargas do Brasil. Mercadorias que alimentam os camelôs pela cidade, mas emperra os negócios e afasta potenciais investidores na cidade. O Magazine Luiza, uma das gigantes do comércio brasileiro, vai abrir este ano 180 fi liais pelo país. Nenhuma no Rio.

Com crescentes gastos de indenização a proprietários que tiveram seus veículos roubados, muitas vezes com violência, as seguradoras que atuam no Rio reajustaram brutalmente as tarifas dos seguros contra roubos de automóveis. Na infl ação ofi cial do país, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017, que fi cou em 2,9%, o item que bateu todos os recordes foi o aumento do seguro de carros na cidade do Rio de Janeiro: 53%. Especialistas em seguros garantem que foi um reajuste de defesa, para os clientes recusarem a renovação de um seguro que tem um balanço de riscos desfavorável às seguradoras.

Esta semana, os Correios anunciaram que vão elevar a taxa de entrega de correspondência na cidade. Alguns CEPs sequer serão atendidos, para não expor a vida dos carteiros. É visível o esvaziamento de uma economia que tem na atividade turística um de seus esteios econômicos. Com queda na vinda de turistas, assustados pelo noticiário sobre a violência e a concorrência da Airbnb, a rede Accor fechou dois hotéis que tinha inaugurado os dois eventos: na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, o Formula ! cerrou as portas e direciona os clientes para o vizinho Ibis. Parte também devido à crise da Petrobras, identifi cado na Operação Lava-Jato na Petrobras. Na área do Porto Maravilha, o grupo francês fechou o Ibis e direciona os clientes para o vizinho Novotel.