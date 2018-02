Volta do 'JB': preparação durante a madrugada

Milhares de galhardetes sobre a volta da edição impressa do JORNAL DO BRASIL foram espalhados a partir das 3 horas da madrugada deste sábado (24), pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, e Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon.

O gerente de circulação do JORNAL DO BRASIL, Avelino Branco, acrescentou ainda que os galhardetes também foram distribuídos nas barcas e na Praça Saens Peña, na Tijuca.

Galhardete sobre a volta do 'JB'

Nesta sábado (24), véspera da volta do JORNAL DO BRASIL às bancas, a ação vai continuar em diversos pontos da cidade.