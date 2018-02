Queda de árvore interdita Estrada Grajaú-Jacarepaguá

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou no início da noite desta quinta-feira (22) que a Estrada Grajaú-Jacarepaguá está interditada no sentido Grajaú, devido à queda de uma árvore e para obra da GeoRio.

A reversível que operava foi fechada e, agora, a via opera somente em direção à Freguesia, para dar maior fluidez ao trânsito no sentido Jacarepaguá, já que há reflexos ao longo da Rua Visconde de Santa Isabel, Boulevard 28 de Setembro, Rua Professor Eurico Rabelo e na Radial Oeste, sentido Méier.

O desvio de tráfego é feito pela Estrada dos Três Rios e a opção para quem vai de Jacarepaguá para o Centro / Zona Norte é a Linha Amarela.