Polícia Civil do Rio investiga morte de sargento do Exército

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um sargento do Exército na manhã desta teça-feira (20), na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As informações também foram divulgadas na manhã desta terça-feira, pela assessoria de imprensa da corporação.

Bruno Albuquerque Cazuca, de 35 anos, foi encontrado por policiais militares do 40º Batalhão na Estrada Rio-São Paulo, na altura de Campo Grande. Ele foi morto a tiros.

Informações preliminares apuradas pela Polícia Civil apontam que a vítima foi morta após reagir a um assalto. Policiais fazem perícia no local para esclarecer o crime.