Militares fazem operação em favela vizinha a quartel da Marinha, no Rio

As Forças Armadas fazem desde as 5 horas desta terça-feira (20) uma operação junto com a Secretaria Estadual de Segurança do Rio, na comunidade da Kelson's, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Entre as ações estão operações de cerco e desobstrução de vias na comunidade, que é vizinha de um quartel da Marinha e de onde bandidos têm ameaçado os militares.

A ação faz parte do decreto presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, assinado em 28 de julho do ano passado. Portanto, oficialmente não faria parte da intervenção federal na segurança do estado.

"Algumas vias e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos", diz nota da Secretaria de Segurança. A ação está sendo comandada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.

