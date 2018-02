Vídeo com dicas para que população negra lide com abordagem policial e militar viraliza na internet

Um vídeo publicado na internet feito por três jovens negros com dicas de como sobreviver a abordagens indevidas por policiais ganhou repercussão neste fim de semana. A publicação foi feita após a decisão da Presidência da República de decretar uma intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro.

Publicado no sábado (17), o vídeo já contava com mais de 6,7 mil visualizações na tarde desta segunda (19) no Youtube. No Facebook, mais de 51 mil pessoas compartilharam a postagem e 1,7 milhão visualizou.

Os jovens afirmam no vídeo estarem mais expostos a abordagens por agentes de segurança por serem negros. Eles dão dicas para não andar sem documentação, avisar a localização aos amigos, andar com o celular carregado para ligações ou gravações.

“Em lugares públicos, evite o uso de furadeiras e guarda-chuva longo. Parece bobagem, mas, muitas pessoas olham isso de longe e acham que são armas de fogo. Prefira guarda-chuvas pequenos que possam ser dobrados e colocados numa bolsa para evitar qualquer problema”, explica o youtuber Spartakus Santiago.