Exoneração de secretário de Segurança do Rio é oficializada

A exoneração do secretário estadual de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, foi publicada na edição desta segunda-feira (19) do Diário Oficial do Estado. Sá apresentou o pedido de exoneração ao governador Luiz Fernando Pezão na última sexta-feira (16).

O decreto do governador foi assinado na própria sexta-feira. A exoneração do secretário foi solicitada no dia em que o presidente Michel Temer decretou intervenção federal na segurança pública do estado do Rio.

O decreto de intervenção federal ainda precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional, mas já está em vigor. A medida será votada nesta segunda-feira (19) pela Câmara dos Deputados e, em seguida, será encaminhada ao Senado Federal.

Roberto Sá substituiu José Mariano Beltrame na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio e estava no cargo desde outubro de 2016.