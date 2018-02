Cedae oferece vacinação contra a febre amarela

Uma parceria firmada entre a Cedae e a Secretaria Estadual de Saúde vai ampliar a campanha de vacinação contra a febre amarela dos servidores e funcionários da companhia em todo o Estado do Rio. O lançamento da campanha aconteceu na última quinta-feira (15).

Funcionários da Estação de Tratamento de Águas (ETA) Guandu receberam doses da vacina, fornecidas pela secretaria e administradas pela Caixa de Assistência aos Servidores da Cedae (CAC). A campanha será estendida a todos os setores da Cedae até o dia 23 de março.

A divulgação do calendário com os horários e locais de vacinação será feita pelas gerências da companhia. Inicialmente, o foco serão as regiões de maior risco, como a Baixada Fluminense – onde está localizada a ETA Guandu – e municípios do interior.

Prevenção

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por mosquitos – o Aedes aegypti, no caso da febre amarela urbana, e as espécies Haemagogus e Sabethes, no caso da febre amarela silvestre – cuja forma de prevenção é a vacinação, segundo o Ministério da Saúde.