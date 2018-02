No Rio, emissão de passaportes no Galeão é normalizada

A Polícia Federal normalizou nesta sexta-feira (16) o serviço de emissão de passaporte no posto do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro. O atendimento foi interrompido nesta quinta-feira (15) devido a danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade entre a noite de quarta-feira (14) e a madrugada de quinta-feira.

De acordo com a Polícia Federal, os usuários que estavam agendados para quinta-feira poderão comparecer no posto do Galeão a partir da próxima segunda-feira (19), das 7h às 17h, sem que haja necessidade de novo agendamento.

Os casos de urgência estão sendo prontamente analisados pelo posto, segundo a Polícia Federal.