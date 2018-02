Intervenção é "imprescindível", diz Associação Comercial do RJ

A presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Angela Costa, divulgou nesta sexta-feira (16) nota da entidade a respeito do decreto que decretou a intervenção federal na segurança pública do estado.

"Entendemos como imprescindível a medida, que deve ser o começo de uma mudança estrutural no sistema de segurança. É preciso encarar esse período como o espaço necessário para tomar fôlego e discutir o tema com a sociedade civil, como uma ponte que será construída para que o próximo governo seja capaz de avançar. Confiamos no general Walter Souza Braga Netto e temos certeza que ele fará um excelente trabalho", afirma um trecho do comunicado.

A ACRJ diz ainda que, como entidade que representa empresários, vai cobrar das autoridades investimentos para o Rio e a geração de postos de trabalho que movimentam a economia fluminense. "A ACRJ faz a sua parte abrindo a Casa do Empresário para debates entre candidatos e representantes da sociedade, cobrando soluções reais. Precisamos protagonizar essa mudança estrutural e não apenas assistir a esse trágico espetáculo".