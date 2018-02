Crivella parabeniza Temer por intervenção federal no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), se pronunciou nesta sexta-feira (16) sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio, solicitada pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB).

Apesar de elogiar Temer pela iniciativa, Crivella disse que já havia feito um pedido semelhante. O prefeito fez a declaração por meio de sua assessoria de imprensa. Crivella ainda não voltou ao Rio de sua viagem para a Europa.

“Agradeço e parabenizo o presidente Temer pela ajuda ao Rio. No lançamento do Calendário Rio de Janeiro a Janeiro foi o que eu pedi. Lamento que isso não tenha ocorrido naquela ocasião", disse o prefeito. O evento ocorreu em setembro, em meio ao Rock in Rio.

Durante a intervenção, as Forças Armadas substituem o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) na responsabilidade do comando da segurança da cidade. A decisão ainda precisa passar pelo congresso.

A Constituição Federal não pode ser alterada durante esse período de intervenção, o que afetaria a reforma da Previdência, que é uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

>> Previdência não será votada na semana que vem, afirma Rodrigo Maia

>> Temer assina decreto de intervenção das Forças Armadas na segurança do Rio