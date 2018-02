Com intervenção federal, secretário de Segurança do Rio será afastado do cargo

Uma das medidas previstas a partir da intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro é o afastamento do secretário Roberto Sá do cargo. Sá destacou que não será exonerado e sim afastado.

"Eu não entreguei o cargo. O novo gestor poderá colocar outra pessoa para continuar contribuindo com a polícia. Isso é uma decisão do novo gestor", disse o secretário em entrevista ao RJTV.

"Nesse momento, eu estou como homem democrático e totalmente disposto a ajudar no que for preciso", continuou.

De acordo com auxiliares do governador Luiz Fernando Pezão, a ideia é que a intervenção dure pelo menos até o fim do ano, mas isso ainda não está definido. Os detalhes serão acertados em nova reunião nesta sexta-feira (16) em Brasília.

Pezão vai se reunir em Brasília com o general Braga Netto, chefe do Comando Militar do Leste, o novo comandante das ações de segurança no Rio. Na reunião, será definido o destino dos comandantes das polícias Civil e Militar do estado. As possibilidades são afastamento do cargo ou subordiná-los ao general.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o general Braga Netto vai embarcar ainda nesta sexta-feira do Rio de Janeiro em um avião da a Força Aérea Brasileira (FAB) para Brasília.

Secretário de Segurança Pública do Rio Roberto Sá

Nesta manhã, o presidente Michel Temer e assessores acertam os detalhes do decreto de intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O decreto será assinado pelo presidente Temer no início da tarde, no Palácio do Planalto, de acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República.

No fim do mês passado, Roberto Sá havia dito que era preciso aprimorar as estratégias de ações de segurança no patrulhamento ostensivo da cidade. Em entrevista ao RJTV na manhã desta sexta, o secretário voltou a afirmar que os recursos da polícia estão escassos.