Na Europa, Crivella diz que está atento para emergências no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella declarou por meio de sua página no Facebook que está "acompanhando a situação" da cidade. "O alerta de crise para a chuva intensa foi dada e a defesa civil foi colocada em prontidão para atuar prontamente em caso de acidentes graves."

Crivella informou ainda que enviou os secretários Jorge Felippe Neto e Paulo Messina ao Centro de Operações para coordenar equipes. "Em poucos minutos o estágio de crise será rebaixado para alerta, mas continuaremos atentos para qualquer emergência", completou.

O prefeito está em viagem pela Europa. Na quarta-feira (14), ele publicou que sua equipe já havia passado pela Alemanha, Áustria e que estava então em Linköping, "em busca de tecnologias que possam fazer parte do sistema de segurança da Cidade do Rio de Janeiro".

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro pediu na manhã desta quinta-feira (15) que as pessoas evitem se deslocar pela cidade. "Se possível, deixe para se deslocar pela cidade somente à tarde, pois ainda há problemas em diversas regiões do município, como quedas de árvores, sinais com defeitos, etc. Equipes da prefeitura trabalham nas ocorrências", diz mensagem publicada em rede social.

Chuvas intensas atingiram várias partes da cidade na noite de quarta-feira (14) e madrugada desta quinta (15). Na estação pluviométrica da Barra/Riocentro foi registrado um volume de chuva que corresponde a 119% de tudo que era esperado para o mês de fevereiro. A cidade chegou a entrar em Estágio de Crise e passou para Estágio de Atenção.

A chuva causou três mortes na cidade. O policial militar Nilsimar Santos, de 48 anos, morreu ao ter o carro atingido por uma árvore em Realengo, na Zona Oeste. Em Quintino, na Zona Norte, a chuva causou um desabamento que matou Marcos Garcia, de 59 anos, e Judina Magalhães, de 62 anos.

Durante o temporal, um trecho da Ciclovia Tim Maia, que liga os bairros Leblon e Barra da Tijuca, afundou em São Conrado.

