Governo do RJ diz que todos os servidores receberão seus salários nesta sexta

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (15) que vai depositar nesta sexta-feira (16/2), décimo dia útil, os salários integrais de janeiro para os 461.816 servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias. Será depositado o valor líquido de R$ 1,682 bilhão. O governo infirmou que todo o recurso deste pagamento é proveniente da arrecadação tributária.

Os servidores da Segurança receberão o pagamento de janeiro com até 9,28% de aumento, equivalente à quarta parcela do reajuste que foi aprovado, em cinco parcelas anuais, em 2014, pela Assembleia Legislativa. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros terão reajuste de 7,11%. A Polícia Civil, de 9,28%. Delegados da Polícia Civil terão os vencimentos reajustados em 3,3%. Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária receberão aumento de 3,24%. Os reajustes foram instituídos pelas leis 6.840/2014, 6.833/2014 e 6.841/2014, respectivamente. A última parcela será paga em 2019.

Segundo o governo, os pagamentos desta sexta-feira (16/2) serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.