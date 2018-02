Atriz Glória Menezes está internada em hospital no Rio

A atriz Glória Menezes está internada com infecção respiratória no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. "Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a artista apresentou melhora com quadro clínico controlado e está sob acompanhamento médico do Dr. Barros Franco."

Atriz Glória Menezes

Glória Menezes atuou em quase 40 telenovelas, além de filmes e peças de teatro. Seu último personagem na televisão foi Stelinha Carneiro de Alcântara na novela Totalmente Demais.