Núcleos de chuva, associados ao deslocamento de uma frente fria no oceano, se deslocam do Litoral Sul em direção ao Município do Rio nesta terça-feira (13).

A previsão do Centro de Operações do Rio para as próximas horas é de pancadas de chuva com intensidade moderada, ocasionalmente forte, em pontos isolados acompanhadas de rajadas de vento e raios.