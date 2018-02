Lavradio Jazz Fest é alternativa para  foliões no carnaval do Rio

Enquanto a cidade do Rio de Janeiro é sacudida nesta época por marchinhas e sambas-enredo, o clima de Nova Orleans, nos Estados Unidos, toma conta da Rua do Lavradio com programação de quatro dias de shows gratuitos no Lavradio Jazz Fest, como uma alternativa àqueles que fogem da folia carnavalesca. O festival ocorre deste sábado (10) até o dia 13, sempre com início às 13h.

“Se você está a fim de ouvir uma coisa diferente, vá até a Rua do Lavradio e ouça jazz. É carnaval para todos os gostos”, afirmou o presidente do Polo Novo Rio Antigo, Thiago Cesário Alvim. O festival receberá bandas de jazz, como o All That Jazz, Quinteto Nuclear, Monte Alegre Hot Jazz Band e Orleans Original Jazz, entre outras.

Felipe Lisboa é músico, toca bateria. Todos os anos ele vem assistir ao festival de jazz. “Eu acho um reduto, principalmente para quem gosta de música. Gosto muito de assistir aos shows. E é sempre bom ter outras opções no carnaval, além do samba”. Felipe Lisboa segue também o Cordão da Bola Preta, que saiu neste sábado (10). “Mas depois, eu venho para cá, para o jazz".

O casal Cláudio Pereira da Silva e Angélica Misael foi à Rua do Lavradio especialmente para conhecer o festival. “Estamos adorando”, disseram. No ano passado, eles viram anúncios do festival na internet, mas não tiveram a chance de assistir. Agora, pretendem repetir a experiência no próximo ano. “Amigos que já estiveram aqui recomendaram que a gente viesse. Estamos gostando muito do ambiente”, afirmou Angélica. Cláudio Pereira da Silva lembrou que “é uma música de muito bom gosto. É maravilhoso”.

O presidente do Polo Novo Rio Antigo, Thiago Cesário Alvim, destacou que o público do centro histórico do Rio é bastante diversificado. Por isso, os variados ritmos e tendências são bem recebidos pela população.

Turistas

A região do centro do Rio Antigo, considerada uma das mais boêmias da cidade, prevê aumento de 40% no fluxo de turistas durante o carnaval. “A Lapa é o destino natural dos turistas que visitam a cidade, a região da Rua do Lavradio, da Praça Tiradentes. A gente espera aumento dos visitantes sim, porque é uma coisa que ocorre todo ano, principalmente se você levar em conta o circuito noturno”, disse Alvim.

Um detalhe curioso, lembrou, é que os estabelecimentos não param; funcionam 24 horas. Durante o carnaval e até o dia 17, “está todo mundo aberto o tempo todo”. As casas todas se preparam para esta data, acrescentou.

Os estabelecimentos do polo continuam no embalo do carnaval até o próximo domingo (18), quando o Monobloco fechará a folia carnavalesca de 2018. “Esse é o nosso centro da cidade, charmoso, boêmio, multicultural e musical. É o berço musical da cidade”, definiu Alvim.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis do Município do Rio do Janeiro (SindHotéis Rio), a região tem opções de hospedagens até 30% mais baratas que a zona sul. A ocupação na área apresenta média de 84%.