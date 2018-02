Comlurb recolhe 40,5 toneladas de resíduos pela cidade e Lixo Zero multa 116 foliões

Após a passagem dos blocos e dos desfiles desta sexta-feira (09/02), que marcaram o início do carnaval carioca, a Comlurb recolheu 40, 5 toneladas de resíduos. Somente no Sambódromo, foram 32,5 toneladas, sendo 2,25 t de material reciclável. Nos 22 blocos que saíram, além dos não autorizados, foram removidas mais de oito toneladas. O Bloco das Carmelitas, Zona Sul, produziu 2,8 t, na Zona Oeste, o Meia Dúzia de Gatos Pingados produziu 400 Kg e na Zona Norte o bloco Loucura Suburbana gerou 373 Kg e os blocos Sorveteria e Piranhas do Jefinho, 810 Kg. Já o Rola Preguiçosa, tarda mas não falha, da Zona Sul, 1,85 t.

Além disso, o programa Lixo Zero multou 116 foliões até às 18h, sendo 49 pessoas multadas por urinar nas ruas e 67 por descarte irregular de pequenos resíduos. As equipes do Lixo Zero fiscalizaram os blocos até às 22h.

Para o primeiro dia de desfiles das escolas da Série A, a Comlurb destacou 715 garis com apoio de 40 equipamentos e máquinas para limpeza e manutenção de toda área interna do Sambódromo, como corredores, frisas, arquibancadas e pista (durante os desfiles, desde a concentração até dispersão), lavagem dos contêineres, coleta de resíduos, limpeza dos postos médicos, do Terreirão do Samba e de todo o entorno. Vale lembrar que a limpeza da Passarela do Samba é sincronizada, devidamente ensaiada para fazer sucesso toda vez que a equipe de garis da Comlurb evolui na pista.

As equipes do Lixo Zero, formadas por 210 agentes de fiscalização da Comlurb e 140 guardas municipais, atuarão nos blocos, nas ruas dos desfiles e no entorno. Caso o folião seja pego em flagrante urinando em via pública pelas equipes de fiscalização, será passível de multa no valor de R$ 563,30, conforme o novo Artigo 103-A da Lei de Limpeza Urbana. Para descarte de pequenos resíduos, o valor da multa é de R$ 205,60.