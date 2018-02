Vítima de febre amarela morre em Paulo de Frontin; mortes no Rio chegam a 25

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta sexta-feira (9) mais uma morte por febre amarela no estado. O caso aconteceu no município de Paulo de Frontin no Sul fluminense. O estado já registrou 25 mortes e 55 casos da doença, de acordo com a Secretaria.

Além de Paulo de Frontin, foram registradas mortes em Valença (seis), Teresópolis (quatro), Nova Friburgo (três), Rio das Flores (duas), Sumidouro (duas), Cantagalo (duas), Angra dos Reis (duas), Miguel Pereira (uma), Paraíba do Sul (uma) e Carmo (uma).

A maior parte dos casos foi registrada nas cidades de Valença (16), Teresópolis (sete), Nova Friburgo (seis), Sumidouro (cinco), Angra dos Reis (quatro) e Cantagalo (três). Os seguintes municípios registraram dois casos, Duas Barras, Rio das Flores e Carmo.

Apenas uma dose da vacina contra a febre amarela é suficiente para evitar a doença

Também foram registrados casos, sem óbitos, nas cidades de Petrópolis, Vassouras, Maricá, Paty do Alferes e Mangaratiba.

A Secretaria de Saúde também registrou cinco casos de macacos infectados nas cidades de Niterói, Angra dos Reis (na localidade de Ilha Grande), Barra Mansa, Valença e Miguel Pereira.