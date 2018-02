Gilmar Mendes manda soltar ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou que o ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, Sérgio Côrtes, seja colocado em liberdade. Ele havia sido preso em abril, acusado de participar de esquemas de corrupção em sua pasta.

De acordo com a decisão de Gilmar, Côrtes foi beneficiado com a extensão do habeas corpus concedido ao empresário do setor de Saúde Miguel Skin.

Investigações apontam que Côrtes, quando ocupou a direção do do Into, teria favorecido a empresa Oscar Iskin, da qual Miguel é sócio, em licitações.

