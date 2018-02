Ao inaugurar clínica, Crivella lembra mortes de criança e adolescente no Rio

Durante a inauguração nesta quarta-feira (7) de uma clínica da família no Complexo da Maré, a prefeitura do Rio de Janeiro realizou um minuto de silêncio para lembrar as mortes de Emilly Marriel, de 3 anos, e Jeremias Moraes, de 13 anos. Os dois foram vítimas de casos de violência registrados nesta terça-feira (6) na cidade.

"Nós não podemos, de maneira nenhuma, recuar nessa marcha de continuar trabalhando. Hoje, existe um voto de pesar e de saudade. Em cada lar, uma prece pela perda do jovem, que era paciente do nosso posto de saúde municipal aqui na Maré", disse o prefeito Marcelo Crivella.

A menina Emilly Marriel foi atingida por disparos feitos por criminosos contra o carro onde estava com sua família, quando saía de uma lanchonete em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. Já o adolescente Jeremias Moraes foi ferido em troca de tiros entre policiais e criminosos na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu e morreu.

Por causa do confronto, três das principais vias do Rio de Janeiro chegaram a ser interditadas a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil. Marcelo Crivella lamentou o baixo volume de recursos que recebe do governo federal.

"O Estado tem a polícia, o município não foge da sua responsabilidade de levar educação e os princípios da saúde básica. Não vou dizer que isso é problema do governador, do governo federal, não", avaliou o prefeito. Segundo ele, a situação poderia ser diferente se chegassem mais recursos.

Ontem (6), o governador Luiz Fernando Pezão divulgou nota também lamentando as duas mortes. "As nossas polícias têm sido incansáveis no cumprimento de seu papel de combate à criminalidade. A Polícia do Rio está trabalhando muito, enfrentando bandidos cada vez mais fortemente armados e insanos e prendendo cada vez mais criminosos”, escreveu.

Clínica da Família

Inaugurada hoje próxima às comunidades Rubens Vaz e Parque União, no Complexo da Maré, a Clínica da Família Diniz Batista dos Santos vai atender uma região onde moram aproximadamente 24 mil pessoas. A unidade é equipada com seis consultórios, além de sala para saúde bucal e equipamentos de ultrassonografia e raio X.

A expectativa é realizar 1,5 mil consultas por mês, além de oferecer serviços de pré-natal, teste do pezinho, imunização, entre outros. Esta é a quarta clínica da família desde que Crivella tomou posse em janeiro de 2017. O Rio de Janeiro possui agora 118 unidades desse tipo.