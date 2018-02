Polícias do Rio continuam busca por cinco presos que fugiram de cadeia em Campos

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) continuam as buscas por cinco presos que fugiram do presídio Carlos Tinoco da Fonseca, no município de Campos dos Goytacazes, no norte do estado, no último sábado (3)

Os foragidos são Anderson Campos da Conceição, de 40 anos; Geovane Gusmão Custódio, de 34; Felipe Rocha Muniz, de 30; Gabriel Cordeiro Campos de Castilho, de 26 e Carlos Henrique da Silva, de 47 anos.

Os detentos trabalhavam na limpeza do presídio. De acordo com as autoridades, a fuga ocorreu após os presos cortarem uma grade de proteção, usando um alicate. Do lado de fora do presídio, um homem em um carro de passeio esperava os detentos e ajudou o grupo na fuga.

Uma equipe da Corregedoria da Seap foi deslocada para Campos para investigar se houve facilitação na fuga dentro do presídio.