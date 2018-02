Homem é executado dentro de ambulância em frente a hospital, na Zona Oeste

Um homem foi executado dentro de uma ambulância na porta do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, por volta das 23h40 deste sábado (3). Mikael Barbosa da Cruz recebia atendimento no momento em que criminosos ordenaram que a equipe médica saísse do veículo, efetuando os disparos. Pelo menos 15 tiros atingiram a vítima e o veículo.

Mikael Barbosa da Cruz seria transferido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde passaria por uma neurocirurgia.

De acordo com a PM, quatro suspeitos em um carro pararam ao lado do veículo e dispararam várias vezes contra a vítima. A Divisão de Homicídios (DH) da capital investiga o caso, no entanto, a polícia ainda não sabe o que motivou o crime.

Uma testemunha afirmou que foi a quinta execução em três dias na região.