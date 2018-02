Mortes por febre amarela no estado do Rio chegam a 18

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste sábado (3) a morte de mais uma pessoa vítima de febre amarela no estado. No total, são 18 mortes pela febre amarela silvestre, em regiões rurais. O número de casos confirmados da doença sobe agora para 42.

O município com o maior número de casos é Valença, no Sul Fluminense, com 14 registros. A cidade também tem o maior número de óbitos, cinco. Em seguida, aparece Teresópolis, na Região Serrana do Estado, com três óbitos e sete casos da doença. Duas mortes foram registradas em Nova Friburgo, também na Região Serrana, e em Rio das Flores, no Sul Fluminense.

A Secretaria Estadual de Saúde ressaltou em nota que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela, e que esta é transmitida pela picada do mosquito. Ao encontrar macacos mortos ou doentes, o cidadão deve informar o mais rápido possível as secretarias de Saúde.

A Secretaria reforça ainda a importância das pessoas que ainda não se vacinaram de buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas.

