No Rio, dois espaços acolherão filhos de ambulantes que trabalharem no carnaval

Os vendedores ambulantes que trabalharem no carnaval carioca terão dois espaços para deixar os filhos enquanto exercem suas atividades: Obra do Berço, na Lagoa, e Educandário Romão Duarte, no Flamengo. Trata-se do Projeta Rio, uma iniciativa da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

O objetivo é oferecer um local de convivência para as crianças de até 11 anos enquanto seus pais trabalham nos desfiles ou nos blocos de carnaval, de forma a protegê-las para que não fiquem expostas durante a festa. Nos dois espaços, serão realizadas atividades recreativas e pedagógicas. As crianças também terão direito a alimentação e acesso a estruturas para higiene pessoal e para dormir.

O serviço funcionará 24 horas por dia, do sábado (9) à Quarta-Feira de Cinzas (14). No entanto, os pais ou responsáveis deverão buscar as crianças será das 8h às 17h e, excepcionalmente, na quarta-feira (14), da 8h às 12h.Nesse período, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos circulará pelas ruas da cidade orientando os vendedores ambulantes a encaminhar os filhos para um dos dois centros de acolhimento.

A iniciativa não é inédita – os locais de acolhimento já funcionaram no ano passado.Segundo o TJRJ, a ideia surgiu da percepção de que muitos trabalhadores humildes, com poucos recursos financeiros, não têm condições de deixar os filhos com babás ou cuidadores. Neste ano, porém, o Projeta Rio foi ampliado, pois, no ano passado, a parceria ocorreu apenas com o Educandário Romão Duarte.