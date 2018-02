Sobe para 13 o número de mortos por febre amarela no RJ

Balanço da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do RJ, divulgado nesta quinta-feira (1º) , aponta que neste ano já foram registrados 34 casos de febre amarela silvestre em humanos:

Os casos foram registrados nos seguintes municípios: quatro casos em Teresópolis, sendo dois óbitos; 14 casos em Valença, sendo quatro óbitos; um caso em Nova Friburgo, sendo um óbito; um caso em Petrópolis; um caso em Miguel Pereira, sendo um óbito; dois casos em Duas Barras; dois casos em Rio das Flores, sendo dois óbitos; um caso em Vassouras; quatro casos em Sumidouro, sendo um óbito; dois casos no Cantagalo, sendo um óbito; um caso em Paraíba do Sul, sendo um óbito; e um caso em Carmo.

População se vacina em postos de saúde, no Rio

Em Niterói, foi identificado ainda um caso de febre amarela em macacos

A secretaria ressalta que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela. A doença é transmitida através da picada de mosquitos.

Ao encontrar macacos mortos ou doentes (animal que apresenta comportamento anormal, que está afastado do grupo, com movimentos lentos etc.), o cidadão deve informar o mais rápido possível às secretarias de Saúde do município ou do estado do RJ.

A Secretaria também reforça a importância das pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas.

Para mais informações sobre a doença acesse www.febreamarelarj.com.br.