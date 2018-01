Familiares procuram chef de cozinha que desapareceu em Brás de Pina

Familiares buscam informações sobre o chef de cozinha Marcos Adriano Ranzan, que desapareceu no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (30).

Marcos tem 39 anos, 1,70m de altura, é magro, branco, de olhos verdes, tem uma tatuagem de uma dragão na barriga e outra de uma algema aberta no calcanhar. A família informou que o chef não usa drogas.

Segundo seu companheiro, Albert, Marcos saiu de casa, em Brás de Pina, às 23h30, sem camisa, de bermuda, boné e bicicleta.

"Ele saiu com o celular e com a carteira. A gente acha que ele saiu para comprar cigarro e foi assaltado, porque o celular dele só dá sinal de desligado e não tem mais a foto de perfil no WhatsApp. Já fui ao IML e procurei em alguns hospitais e UPAS, mas não o encontrei", contou Albert.

Quem tiver informações sobre Marcos Ranzan, pode entrar em contato pelos números (21) 3556-0766 ou (21) 993764292.