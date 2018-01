PRF flagra dez motoristas realizando "racha" na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dez motoristas praticando "racha", em fiscalização na BR-040, nas proximidades de Petrópolis, na Região Serrana, na tarde de sábado (27). Havia veículos com velocidades que variavam de 128km/h a 188km/h.

Após denúncias de usuários à PRF, sobre excesso de velocidade cometido por vários Porsche na BR-040, desde a baixada fluminense, policiais mobilizaram-se no km 71, em Petrópolis, no sentido Juiz de Fora, e conseguiram flagrar dez veículos deste tipo em excesso de velocidade. A abordagem não foi realizada, devido ao fluxo intenso da via.

Veículo a R$ 188km/h é flagrado pela PRF

A multa para quem pratica "rachas" ou competições não autorizadas é de R$2.934,70. No caso de reincidência dentro de 12 meses, a multa aplicada dobra. E o motorista tem o direito de dirigir suspenso.

Durante a operação com o radar de duas horas, foram flagrados 140 veículos em excesso de velocidade. A velocidade da via é de 110km/h para veículos leves e 90km/h para veículos pesados.