Estado do Rio vacina cerca de 500 mil pessoas no Dia D contra a febre amarela

Mesmo com a chuva em várias regiões do estado, cerca de 500 mil pessoas compareceram nesse sábado (27) aos locais de vacinação, no Dia D de combate à febre amarela, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A iniciativa contou com o apoio das 92 prefeituras fluminenses, além da mobilização de diversos órgãos do governo estadaual e dos poderes Legislativo e Judiciário.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Junior, a luta contra a doença não se limita ao Dia D, embora a mobilização tenha sido um grande passo para a vacinação de toda a população fluminense. “Nós vamos continuar com a campanha estadual. O número de pessoas que reunimos mostra que estamos no caminho certo. O Rio foi o estado campeão em vacinação contra a febre amarela em 2017”, disse.

A expectativa é de vacinar aproximadamente 5,4 milhões de pessoas o quanto antes. Até agora, já foram imunizadas cerca de 8,6 milhões de habitantes em todo o território fluminense, marca impulsionada pela ação realizada ontem.

Somente neste primeiro mês de 2018, o estado registrou 26 casos de febre amarela silvestre em humanos, com oito óbitos. Desde julho do ano passado, todos os 92 municípios do estado estão incluídos na área de recomendação da vacina.