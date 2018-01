Febre amarela: Rio faz o Dia D da vacinação

Neste sábado (27), o estado do Rio de Janeiro promoveu o Dia D de vacinação contra a febre amarela. O objetivo da Secretaria de Estado de Saúde era imunizar a população de 15 municípios da região metropolitana: Belford Roxo; Duque de Caxias; Itaboraí; Itaguaí; Japeri; Magé; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de Meriti e Seropédica.

Nestes municípios, foi aplicada a dose fracionada, que dá imunização por oito anos. Nos demais municípios fluminenses, a população recebe a dose padrão. A rede estadual disponibilizou a vacina em 29 unidades de pronto atendimento (UPAs), 10 hospitais, oito tendas montadas pela secretaria, 30 quartéis do Corpo de Bombeiros Militar e cinco unidades da Polícia Militar. Os postos de saúde das redes municipais também participaram do Dia D.

Rio fez neste sábado o Dia D de vacinação contra a febre amarela

A dose fracionada é aplicada em pessoas na faixa etária de 2 anos até 59 anos não vacinadas; mulheres não vacinadas que estejam amamentando crianças com mais de 6 meses; e maiores de 60 anos não vacinados, após avaliação de serviço de saúde.

Já a dose padrão é dada para crianças de 9 meses a menores de 2 anos; pessoas com condições clínicas especiais, como quem vive com HIV/Aids, em tratamento de quimioterapia e pacientes com doenças hematológicas; gestantes; e viajantes internacionais, que devem apresentar comprovante de viagem.

A mobilização na capital vai até 9 de fevereiro, com a vacina fracionada disponível em 232 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Casos

O estado do Rio de Janeiro já computou 26 casos de febre amarela silvestre em humanos, em 2018. O dado foi divulgado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde na sexta-feira (26).

Deste total, quatro foram em Teresópolis, sendo dois óbitos; 13 em Valença, sendo quatro óbitos; um caso em Nova Friburgo, com óbito; um caso em Petrópolis; um caso em Miguel Pereira, com óbito; dois casos em Duas Barras; um caso em Rio das Flores; um caso em Vassouras; e dois casos em Sumidouro.

Houve ainda um caso confirmado de febre amarela em macacos (epizootia), em Niterói. A secretaria ressalta que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela. A doença é transmitida através da picada de mosquitos.

A SES orienta que, ao encontrar macacos mortos ou doentes (animal que apresenta comportamento anormal, que está afastado do grupo, com movimentos lentos etc.), o cidadão deve informar o mais rapidamente possível às secretarias de Saúde do município ou do estado do RJ.

A secretaria ainda reforça a importância de as pessoas que ainda não se vacinaram, buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas.