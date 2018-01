Bonde de Santa Teresa volta a operar até a Rua Francisco Muratori

Após nove meses, o Bonde de Santa Teresa voltou a circular até a Rua Francisco Muratori. Inicialmente, as partidas ocorrem às 8h e às 15h, de segunda a sexta-feira, na estação Carioca do Bonde. Com o foco em novas expansões no trajeto, a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (Central) está elaborando o plano de operação para, em breve, ampliar o percurso até a Praça Odylo Costa Neto.

Essas novidades e as diversas intervenções realizadas no sistema estão sendo possíveis graças ao sucesso da operação e à implementação da cobrança da tarifa.