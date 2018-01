Vídeo da PM mostra cenário de guerra na Rocinha

Um vídeo publicado nesta sexta-feira (26) pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em sua conta no Twitter, mostra alguns muros da Rocinha, comunidade da Zona Sul carioca, logo após confrontos com traficantes locais.

"Esse é o cenário encontrado pelo Bope após intenso confronto com criminosos na Rocinha. O vídeo mostra a dura realidade enfrentada pelos policias no desempenho de sua função, na tentativa de restabelecer a paz e a segurança dos moradores", escreveu a corporação.

"Dura realidade", afirma PM

Nesta quinta-feira (25), uma operação policial na Rocinha teve reflexos até mesmo na Avenida Niemeyer, onde um ônibus foi queimado. A Niemeyer é uma via alternativa à autoestrada Lagoa-Barra, que margeia a Rocinha. Um policial foi morto durante a troca de tiros.

Os confrontos na Rocinha tiveram início no dia 17 de setembro depois de o traficante Rogério Avelino de Souza, mais conhecido como Rogério 157, deixou a quadrilha de Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. Nem deu ordens de dentro de um presídio federal fora do Rio, onde está preso desde 2011, para que integrantes de sua quadrilha invadissem a Rocinha com o apoio de homens de outras comunidades, ligados à mesma facção criminosa.

Apesar da prisão de Rogério 157 em dezembro, os confrontos na comunidade continuam.