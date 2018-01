Dois homens são detidos, acusados de roubo às Lojas Americanas, em Copacabana

Durante uma fiscalização de rotina realizada pela Superintendência da Zona Sul, em conjunto com policiais militares do 19º BPM, guardas municipais e agentes do projeto Rio Mais Seguro, foram detidos dois acusados de roubo à filial das Lojas Americanas na rua Barata Ribeiro, número 672, em Copacabana, nesta sexta-feira (26).

Foi encontrado com eles um isopor com 29 produtos, entre desodorantes, protetores solares, bronzeadores, shampoos e tinta para cabelo, além de um canivete que teria sido usado para o roubo.

Os dois foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana) onde foi constatado que ambos já tinham passagens pela Polícia por roubo e furto.